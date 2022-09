Fraport-Aktie kelttert: Barclays hebt Fraport von 'Unterweight' auf 'Overweight'

Das operative Ergebnis des Flughafenbetreibers Fraport werde voraussichtlich in den Geschäftsjahren 2023 oder 2024 wieder das Niveau von 2019 vor der Corona-Krise erreichen, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und das, obwohl das Verkehrsaufkommen dann noch immer nur bei 82 respektive 90 Prozent der Vor-Corona-Zeit liegen dürfte. Grund für die erholten Ergebnisse seien vor allem Kosteneinsparungen. Via XETRA gewinnen die Fraport-Aktien zeitweise 3,79 Prozent auf 45,41 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 04:10 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com