Hochtief-CEO gibt seinen Chefposten beim Mutterkonzern ACS auf

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Henkel wächst doppelt so stark wie erwartet -- Pischetsrieder neuer Daimler-Aufsichtsratschef -- Nestlé, thyssenkrupp im Fokus

Stimmung in Japans Industrie hellt sich deutlich auf. USA: Produktionsproblem bei Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson. Sanofi will Grippeimpfstoff Fluzone auch in Kanada produzieren. Aareal Bank-Aktie: Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank. Erholung in Chinas Industrie verliert weiter an Fahrt. OPEC+ berät über weitere Förderstrategie beim Öl.