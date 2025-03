Hohe Finanzierungskosten

Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat im vergangenen Jahr trotz Rekorden bei Umsatz und operativem Ergebnis unter dem Strich weniger Gewinn gemacht.

Das Konzernergebnis nach Steuern fiel um ein Drittel auf 12,5 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Grund waren vor allem hohe Kosten für die Inanspruchnahme und Bereitstellung von Krediten. Medios hatte vergangenes Jahr den niederländischen Anbieter Ceban übernommen und dafür auch Darlehen in Anspruch genommen. Eine Dividende will Medios weiter nicht zahlen.

Die bekannten vorläufigen Zahlen für 2024 und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das Management. Der Umsatz war 2024 um 5,5 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro geklettert und soll in diesem Jahr weiter auf rund 2,0 Milliarden wachsen. Das 2024 um 30,5 Prozent auf 79 Millionen Euro gestiegene bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand dieses Jahr bei rund 96 Millionen Euro./men/stk