EVOTEC-Aktie gesucht: Analyst schraubt Kursziel für EVOTEC kräftig hoch

Die EVOTEC-Aktie klettert am Freitag via XETRA schließlich um 4,22 Prozent auf 21,25 Euro.

Die Experten der US-Bank empfehlen die EVOTEC-Aktien nun mit "Overweight" - zuvor lautete das Votum "Equal-weight" - und schraubten das Kursziel von 22 auf 29 Euro hoch - damit liegt es mehr als ein Drittel über dem aktuellen Niveau. Zudem waren die EVOTEC-Titel zuletzt schwach gelaufen.

Das stark laufende Geschäft des Wirkstoffforschers und mögliche neue Kooperationen dürften bei den Anlegern wieder auf Interesse stoßen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei EVOTEC in Europa am besten positioniert, um von der "KI-Revolution" in der Pharmabranche zu profitieren. KI ist die Abkürzung für den Megatrend Künstliche Intelligenz.

