Hohes Kurspotenzial

Eine Kaufempfehlung treibt am Freitag die Aktien von GRENKE nach oben.

So hat Hauck Aufhäuser Investment Banking hat GRENKE mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. 2024 dürfte der Leasinganbieter wieder prozentual zweistellig wachsen, lobte Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einer Rückkehr zu einem Wachstumstrend auf Vor-Corona-Niveau stehe das Unternehmen an einem bedeutenden Wendepunkt. GRENKE sei eine einzigartige und unterbewertete Wachstumsaktie, die jetzt einen genaueren Blick rechtfertige.

Die GRENKE-Aktie gewinnt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 3,04 Prozent auf 25,45 Euro. Mit einem Kursplus von 22 Prozent im Wochenverlauf sind sie bester SDAX-Wert und erklommen das höchste Niveau seit August 2023.

