Tesla-Aktie schwächelt dennoch: Jefferies wird optimistischer
Die Tesla-Aktie hat von Jefferies Financial ein Kursziel-Upgrade erhalten
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe.
Im NASDAQ-Handel notiert die Tesla-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 395,39 US-Dollar.
/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Josh Edelson/AFP/Getty Images
Aktuelle Tesla Aktie News
Tesla Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.