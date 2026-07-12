Tesla-Aktie schwächelt dennoch: Jefferies wird optimistischer

'Hold'

13.07.26 15:41 Uhr

Die Tesla-Aktie hat von Jefferies Financial ein Kursziel-Upgrade erhalten

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe.

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Im NASDAQ-Handel notiert die Tesla-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 395,39 US-Dollar.

/rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)