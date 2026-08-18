DAX 26.118 +0,0%ESt50 6.471 +0,1%MSCI World 4.964 -0,2%Top 10 Crypto 8,2840 +0,1%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.441 -0,8%Euro 1,1595 +0,2%Öl 91,83 +0,9%Gold 4.357 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zeigt sich robust -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kurseinbruch in Südkorea -- DocMorris hebt Prognose an -- RENK, adidas, Goldpreis, SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON im Blick
Top News
RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie? RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie?
RWE-Aktie reagiert mit kleinem Sprung: JPMorgan sieht Potenzial RWE-Aktie reagiert mit kleinem Sprung: JPMorgan sieht Potenzial
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
289,50 EUR -1,75 EUR -0,60 %
STU
336,19 USD -0,67 USD -0,20 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Tesla jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,16 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

08:01 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
289,50 EUR -1,75 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach einem Besuch des Standorts in Fremont sowie Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies habe seine Anerkennung für die Fertigungskapazitäten und insbesondere den hohen Automatisierungsgrad gestärkt, schrieb Rajat Gupta in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 336,87		 Abst. Kursziel*:
32,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 336,19		 Abst. Kursziel aktuell:
32,37%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 402,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:01 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla-Aktie tief im Minus seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Wende bringen?
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagabend in Rot
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gibt am Nachmittag nach
finanzen.net S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Die KI bekommt Hände – und Anleger eine Milliardenfrage!
finanzen.net Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen
finanzen.net Tesla-Aktie rutscht ab: Morgan Stanley knüpft Anlegervertrauen an Robotaxi-Fortschritt
finanzen.net Anthropic-Aktie kommt: Umsatzsprung nährt Fantasie und treibt KI-Aktien an - Wird das IPO größer als SpaceX?
Benzinga Elon Musk Says Starship Flight 13 Is Being Recovered From the Sea Nearly 24 Days After Landing in the Indian Ocean
MotleyFool SpaceX, Micron, and Sandisk Are Getting All the Hype -- but This Stock Quietly Beats Them All for Long-Term Investors
Benzinga Elon Musk Warns Nvidia-Backed $105 Billion Ohio Data Center for OpenAI Will Take ‘Much Longer’ to Come Online Than Expected
MotleyFool Elon Musk's SpaceX Stock Just Closed Above Its $135 IPO Price for the First Time in Weeks. Is the Rebound a Buy Signal?
Korea Times New images show moon crater carved by SpaceX rocket
MotleyFool Elon Musk Admits There Is Likely to Be Short-Term Pain for SpaceX Investors
MotleyFool Nvidia Reveals a $21 Billion Position in SpaceX. Here's How That Could Impact Its Earnings
Zacks Palantir, SpaceX and Micron: Buy, Sell or Hold?
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.