Tesla Aktie
Marktkap. 1,16 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach einem Besuch des Standorts in Fremont sowie Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies habe seine Anerkennung für die Fertigungskapazitäten und insbesondere den hohen Automatisierungsgrad gestärkt, schrieb Rajat Gupta in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 336,87
|Abst. Kursziel*:
32,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 336,19
|Abst. Kursziel aktuell:
32,37%
|
Analyst Name:
Rajat Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 402,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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