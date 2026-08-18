JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Tesla 289,50 EUR -1,75 EUR -0,60% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach einem Besuch des Standorts in Fremont sowie Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies habe seine Anerkennung für die Fertigungskapazitäten und insbesondere den hohen Automatisierungsgrad gestärkt, schrieb Rajat Gupta in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images