Tesla Aktie
Marktkap. 1,12 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 400 auf 350 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung habe er seine Ertragsschätzung für den Hersteller von Elektrofahrzeugen um mehr als ein Drittel gekappt, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil geht der Experte nach wie vor von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk kontrollierten Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX aus. Ungeachtet der Dementis Musk sei eine Ausgliederung des China-Geschäfts von Tesla sinnvoll, wenn dies eine Fusion erleichtere./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Hold
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 327,63
|Abst. Kursziel*:
6,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 329,00
|Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 402,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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