Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Mittwochvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 373,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 373,30 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 376,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 370,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 238 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. 10,55 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 20,98 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 12.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,71 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.

