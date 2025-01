Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 380,80 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 380,80 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,80 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 380,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.05.2024 Kursverluste bis auf 297,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,99 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,91 USD, nach 8,36 USD im Jahr 2024.

Home Depot gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,68 USD gegenüber 3,83 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,71 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 25.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 24.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

