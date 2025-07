Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 317,50 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 317,50 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 317,50 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 315,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,16 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.05.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

