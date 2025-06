Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 310,55 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie notierte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 310,55 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 310,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 313,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 227 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,70 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Abschläge von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,16 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,64 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 39,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,42 Mrd. USD umgesetzt.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

