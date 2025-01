Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 391,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 391,00 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 392,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 381,65 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 475 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 24,03 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 8,36 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,91 USD aus.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 40,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,71 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Am 24.02.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

