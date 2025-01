Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Home Depot im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 396,65 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 396,65 EUR. Bei 396,65 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 396,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 297,05 EUR fiel das Papier am 27.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 40,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,71 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

