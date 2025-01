Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag im Aufwind

Home Depot im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Im Frankfurt-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:39 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 395,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 395,65 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 394,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 296,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,91 USD.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Das EPS belief sich auf 3,68 USD gegenüber 3,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,71 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 25.02.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

