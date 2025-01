Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 393,25 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 393,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 393,25 EUR. Bei 393,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,05 EUR am 27.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,71 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.

