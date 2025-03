Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 339,05 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 339,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 339,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,05 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 411,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 21,34 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.05.2024 bei 296,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,18 USD aus.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 39,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 20.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Home Depot dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,09 USD je Aktie aus.

