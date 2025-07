Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,3 Prozent auf 326,45 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 326,45 EUR. Bei 325,80 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,10 EUR. Bisher wurden heute 32 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 11,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,86 Mrd. USD im Vergleich zu 36,42 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

