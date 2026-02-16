DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -3,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.717 -0,8%Euro1,1843 -0,1%Öl68,23 -0,5%Gold4.892 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
Top News
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Hotel-Erbe Pritzker verlässt Hyatt wegen Epstein-Kontakten

17.02.26 06:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hyatt Hotels
139,20 EUR -2,50 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enthüllungen um Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwingen eine weitere prominente Figur der US-Geschäftswelt zum Rückzug. Milliardärserbe Thomas Pritzker gab den Vorsitz im Aufsichtsrat des Hotelkonzerns Hyatt auf und wird das Gremium verlassen. Er wolle mit dem Schritt angesichts seiner Kontakte zu Epstein und dessen verurteilter Vertrauten Ghislaine Maxwell Hyatt schützen, teilte der 75-jährige Pritzker mit. Er bedauere zutiefst seine Epstein-Verbindungen.

Wer­bung

Jüngst veröffentlichte Unterlagen aus den Epstein-Ermittlungen legten offen, dass Thomas Pritzker über Jahre häufig Kontakt zu Epstein hatte. Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.

Thomas' Vater Jay Pritzker hatte die Hyatt-Kette seit den 50er Jahren auf Basis eines Hotels in Los Angeles aufgebaut und die Familie hat weiterhin weitgehende Kontrolle bei dem Konzern. Thomas Pritzker war zeitweise auch Hyatt-Chef und hielt mehr als 20 Jahre den Vorsitz im Verwaltungsrat./so/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Hyatt Hotels und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyatt Hotels

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyatt Hotels

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hyatt Hotels

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hyatt Hotels

DatumRatingAnalyst
23.10.2018Hyatt Hotels Market PerformCowen and Company, LLC
08.05.2018Hyatt Hotels HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.03.2018Hyatt Hotels BuyB. Riley FBR, Inc.
16.02.2018Hyatt Hotels NeutralB. Riley FBR, Inc.
06.11.2017Hyatt Hotels HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.05.2018Hyatt Hotels HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.03.2018Hyatt Hotels BuyB. Riley FBR, Inc.
06.11.2017Hyatt Hotels HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.03.2017Hyatt Hotels OutperformFBR & Co.
04.11.2016Hyatt Hotels OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2018Hyatt Hotels Market PerformCowen and Company, LLC
16.02.2018Hyatt Hotels NeutralB. Riley FBR, Inc.
06.11.2017Hyatt Hotels NeutralB. Riley FBR, Inc.
05.12.2016Hyatt Hotels NeutralMKM Partners
18.04.2016Hyatt Hotels NeutralSunTrust Robinson Humphrey, Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2016Hyatt Hotels SellMKM Partners
14.01.2016Hyatt Hotels SellMKM Partners

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hyatt Hotels nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen