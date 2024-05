HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HUGO BOSS. Das Papier von HUGO BOSS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,4 Prozent auf 46,80 EUR ab.

Die HUGO BOSS-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,4 Prozent auf 46,80 EUR abwärts. Die HUGO BOSS-Aktie sank bis auf 45,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.482.601 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,76 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,88 Prozent. Bei einem Wert von 45,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2024). Abschläge von 2,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,35 EUR an HUGO BOSS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,52 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HUGO BOSS-Aktie wird bei 73,27 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte HUGO BOSS am 07.03.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HUGO BOSS noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von HUGO BOSS wird am 02.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HUGO BOSS ein EPS in Höhe von 4,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

