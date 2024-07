HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

HUGO BOSS im Fokus

Die Aktie von HUGO BOSS gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HUGO BOSS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 38,01 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die HUGO BOSS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 38,01 EUR nach oben. Bei 38,02 EUR markierte die HUGO BOSS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.491 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,50 EUR) erklomm das Papier am 20.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,00 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,08 Prozent würde die HUGO BOSS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,35 EUR an HUGO BOSS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HUGO BOSS-Aktie bei 61,82 EUR.

Am 02.05.2024 legte HUGO BOSS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HUGO BOSS einen Umsatz von 968,00 Mio. EUR eingefahren.

HUGO BOSS dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 EUR je Aktie in den HUGO BOSS-Büchern.

