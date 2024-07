HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HUGO BOSS. Die Aktionäre schickten das Papier von HUGO BOSS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 37,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HUGO BOSS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 37,52 EUR. Die HUGO BOSS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,71 EUR. Der Tagesumsatz der HUGO BOSS-Aktie belief sich zuletzt auf 16.079 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2024 (36,08 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für HUGO BOSS-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HUGO BOSS-Aktie wird bei 64,15 EUR angegeben.

HUGO BOSS ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent auf 1,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 968,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Am 31.07.2025 wird HUGO BOSS schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HUGO BOSS einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

