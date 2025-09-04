DAX23.601 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,97 +0,9%Dow45.116 -0,4%Nas21.478 +0,9%Bitcoin96.099 +0,5%Euro1,1669 +0,2%Öl68,36 -1,0%Gold3.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

IAEA fordert Klarheit über Irans Uran-Vorrat

03.09.25 17:31 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Nach den Angriffen auf Irans Nuklearanlagen steigt in der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Sorge um den Verbleib des beinahe Atomwaffen-tauglichen Urans in der Islamischen Republik. In einem neuen Bericht forderte IAEA-Chef Rafael Grossi Zugang zu dem Material.

Wer­bung

Nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen im Juni verließen IAEA-Inspektoren den Iran, und Teheran setzte die Kooperation mit der Atombehörde in Wien aus. Ende August konnte ein IAEA-Team erstmals wieder in den Iran reisen. Die Fachleute durften jedoch nur ein Kernkraftwerk inspizieren, nicht aber die mehr als 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran.

"Anlass zu ernster Sorge"

Diese Vorräte gäben "Anlass zu ernster Sorge", hieß es in dem nicht öffentlichen Bericht, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grossi wies darauf hin, dass der Iran der einzige Staat ohne Atomwaffen sei, der über solches Material verfüge.

Die IAEA hatte sich in der Vergangenheit das Ziel gesetzt, eine mögliche missbräuchliche Verwendung dieses Urans für militärische Zwecke innerhalb eines Monats entdecken zu können. Nun seien schon zweieinhalb Monate seit der jüngsten Inspektion vergangen, hielt Grossi in seinem Bericht fest. Eine Überprüfung sei daher "überfällig".

Wer­bung

Der Iran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Doch am Mittwoch forderten Dutzende Parlamentsabgeordnete in Teheran einen raschen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag, der es Ländern ohne Nuklear-Arsenal verbietet, an Atomwaffen zu gelangen. Hintergrund dieses Vorstoßes ist die bevorstehende Wiedereinführung harter Atom-Sanktionen./al/DP/jha