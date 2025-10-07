DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.776 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1672 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
Aurubis erhöht Ausschüttungsquote

07.10.25 17:29 Uhr
Aurubis
119,40 EUR 8,60 EUR 7,76%
Salzgitter
33,00 EUR 0,14 EUR 0,43%
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will künftig einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttungsquote soll ab dem Geschäftsjahr 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent gezahlt, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./nas/he

