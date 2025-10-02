IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,94 EUR wert. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2.025,932 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.254,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent vermehrt.
Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Inmobiliaria Colonial,
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inmobiliaria Colonial,
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Keine Analysen gefunden.