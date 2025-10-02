DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,53 +0,2%Gold3.866 ±0,0%
Frühe Investition

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren abgeworfen

02.10.25 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
5,52 EUR 0,02 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,94 EUR wert. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2.025,932 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.254,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

