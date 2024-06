IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag leichter

So bewegt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 165,80 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 165,80 USD ab. Bei 165,61 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 69.696 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 16,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2023 bei 129,19 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 USD je IBM-Aktie. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

Am 24.04.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,75 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

