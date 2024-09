IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursplus

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 201,84 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 201,84 USD zu. Bei 202,22 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 201,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 83.537 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 204,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,48 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die IBM-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,12 USD fest.

