IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 246,99 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 246,99 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 246,95 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.872 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 266,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Am 04.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,75 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

IBM veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 14,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

