IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 293,30 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 293,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 293,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 292,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 104.447 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2024 bei 173,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,69 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,75 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

IBM veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren