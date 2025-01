IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 223,25 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 223,25 USD. Bei 223,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 223,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.944 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 239,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 159,54 USD fiel das Papier am 10.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 39,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,00 USD an.

Am 23.10.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IBM ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,75 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte IBM am 28.01.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 27.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,21 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingebracht

Börse New York: Dow Jones beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone