IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 178,08 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 178,08 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 178,59 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,41 USD. Bisher wurden heute 71.454 IBM-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 131,70 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 35,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,80 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 16.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,94 USD fest.

