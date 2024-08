IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 190,66 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 190,66 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 189,25 USD. Mit einem Wert von 191,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 82.199 IBM-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,47 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,74 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,79 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,74 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 15,48 Mrd. USD eingefahren.

Die IBM-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,10 USD je Aktie belaufen.

