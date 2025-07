IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 285,16 USD abwärts.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 285,16 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 284,74 USD aus. Bei 288,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 84.782 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 174,50 USD fiel das Papier am 11.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 63,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,75 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die IBM-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

