IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 282,19 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 282,19 USD. Bei 281,95 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 283,17 USD. Zuletzt wechselten 57.126 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.07.2024 bei 181,98 USD. Mit Abgaben von 35,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,75 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,94 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: IBM präsentiert Quartalsergebnisse