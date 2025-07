IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 282,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 282,45 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 283,18 USD an. Bei 281,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 85.791 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,83 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 181,98 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 55,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,71 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

IBM veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,94 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: IBM präsentiert Quartalsergebnisse