IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 190,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 190,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 190,76 USD. Bei 190,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 56.356 Aktien.

Bei einem Wert von 199,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 40,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,77 Mrd. USD im Vergleich zu 15,48 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,10 USD je Aktie aus.

