IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 180,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die IBM-Papiere um 11:43 Uhr 0,3 Prozent. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,65 EUR an. Bei 179,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.793 IBM-Aktien.

Bei 182,70 EUR markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2023 bei 110,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

