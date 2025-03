IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Freitagnachmittag vor

IBM im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 247,33 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 247,33 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 247,60 USD. Bei 243,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 209.228 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 266,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 7,67 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 162,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 34,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,92 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 226,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 29.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 10,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

