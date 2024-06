IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 168,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 168,62 USD ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 167,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,76 USD. Zuletzt wechselten via New York 99.535 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 18,12 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 129,19 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 23,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,81 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,02 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 14,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.07.2025 dürfte IBM die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,94 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor einem Jahr verdient

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels im Minus