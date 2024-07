IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 186,25 USD zu.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 186,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 186,65 USD. Bei 185,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 85.718 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,31 USD am 19.07.2023. Abschläge von 27,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,90 USD je IBM-Aktie.

