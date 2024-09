IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 216,21 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 216,21 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 215,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,25 USD. Zuletzt wechselten 151.860 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 1,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 37,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,79 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

