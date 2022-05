IBM Aktie News: IBM stabilisiert sich am Nachmittag

Die IBM-Aktie kam im XETRA-Handel um 20.05.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 122,38 EUR. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,48 EUR an. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,38 EUR ab. Bei 123,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 647 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,75 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,93 Prozent auf 14.197,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.730,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte IBM am 18.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von IBM.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je IBM-Aktie.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com