IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 127,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 127,12 EUR. Bei 127,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 666 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 140,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 9,78 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.07.2022 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.535,00 USD – eine Minderung von 17,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.745,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 17.10.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,31 USD je Aktie belaufen.

