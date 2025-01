IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 225,17 USD zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 225,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 101.270 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 239,30 USD markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 5,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 162,65 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,77 Prozent.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 195,00 USD angegeben.

IBM gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD gegenüber 1,87 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 29.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 27.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,21 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart schwächer

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker