IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 285,28 USD abwärts.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 285,28 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 284,57 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.155 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. 3,79 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,63 USD am 12.07.2024. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 61,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 23.04.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 USD, nach 1,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,54 Mrd. USD ausgewiesen.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

