IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit Verlusten

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 173,20 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 173,20 USD abwärts. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,88 USD ab. Bei 174,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.158.530 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 15,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,19 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 34,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 1,02 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 14,46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 16.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie wenig bewegt: McDonald's setzt künftig auf KI für die Bestellannahme