IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die IBM-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 143,94 EUR. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 144,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 143,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.314 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 144,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 0,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (100,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,44 Prozent.

Am 19.10.2022 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,41 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 14.107,00 USD in den Büchern – ein Minus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17.618,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 23.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von IBM.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

