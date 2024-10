IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit roten Vorzeichen

IBM im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 231,20 USD ab.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 231,20 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 230,41 USD. Bei 230,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 114.372 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 237,31 USD. Gewinne von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,15 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die IBM-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.01.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,16 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

