IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 191,92 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 191,92 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,02 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 188,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 401.680 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 3,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 135,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,20 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,80 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte IBM die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

