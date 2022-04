IBM Aktie News: IBM gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von IBM konnte um 07:32 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 129,00 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,60 EUR erreichte der Titel am 26.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 1,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.197,00 USD – eine Minderung von 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.730,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte IBM am 18.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 19.07.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com